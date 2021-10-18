Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile sigorta oldu.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.396 puanın destek, 1.420 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.