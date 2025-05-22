Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 52,33 puan ve yüzde 0,56 artışla 9.451,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.353,85 puanı, en yüksek 9.521,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazancıyla 9.475,21 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 92,07 puan ve yüzde 0,89 kazançla 10.404,16 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,30 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 44'ü geriledi, 3 tanesi ise yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 294 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 294 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 171 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,7694, satışta 38,9247 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,7331, satışta 38,8883 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 143,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 63,7 dolardan işlem görüyor.