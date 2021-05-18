Borsa İstanbul günü yüzde 0.37 artışla kapattı

BIST 100 endeksi, güne 7,49 puan ve yüzde 0,51 kazanımla 1.461,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.459,57, en yüksek 1465,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 1.459,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,93 puan ve yüzde 0,39 yükselişle 1.531,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 43'ü geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.