Borsa İstanbul günün ilk yarısını artışla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 9.824,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile gıda ve içecek, en çok kaybettiren ise yüzde 0,26 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.