Borsa İstanbul günün ilk yarısını yükselişle tamamladı
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan artışla 9.365,93 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 39 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 yükselerek 9.365,93 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1,00 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 2,04 ile spor oldu.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.250 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.