Borsa İstanbul hafif artıda güne başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.423,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.423,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 yükselişle 1.420,00 puandan tamamladı.

TCMB faiz kararını açıklayacak

Analistler, pay piyasalarının, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi yükseliş eğilimini koruduğunu bildirdi.

Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faize dokunmasını beklemiyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.