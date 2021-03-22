Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı? Hisseler değer kaybetti

T.C. Merkez Bankası'nda yaşanan değişim Borsa İstanbul'u da etkiledi. Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığına getirilirken, piyasalardaki satış baskısı Borsa İstanbul'u da etkisi altına aldı ve Borsa İstanbul haftaya 6,65 düşüşle 1.427,33 puandan başladı.

Borsanın açılışı sonrasından devre kesici uygulaması devreye girerken, işlemler yarım saatlik aranın ardından yeniden başladı ancak bu sürede BİST 100'deki kayıplar yüzde 7'yi aştı. 8 dakika devam eden işlemlerin ardından devre kesici uygulaması bir kez daha devreye girdi.

Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1,87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.

Borsa İstanbul'dan açıklama

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."