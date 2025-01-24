Borsa İstanbul haftayı 10 bin puanın üzerinde kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugünü 10.104,85 puandan tamamladı. Günlük düşüş yüzde 0,08'de kaldı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.