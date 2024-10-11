Borsa İstanbul haftayı 9 bin puanın altında kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerin etkileri devam ediyor.

Hafta içi önemli gündemler

Analistler, haftaya yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Avro Bölgesinde ve Japonya'da enflasyon, Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

ECB'nin gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.