Borsa İstanbul haftayı hafif artışla tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 6,01 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.424,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.412,23, en yüksek 1.427,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 1.419,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,65 puan ve yüzde 0,31 yükselişle 1.519,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.