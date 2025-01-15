Borsa İstanbul için 2025 hedef fiyatı verildi! ÜNLÜ & Co model portföyünü de açıkladı

Finans kuruluşu ÜNLÜ & Co, 2025 Strateji Raporu'nda bu yıla dair büyüme, enflasyon ve Borsa İstanbul tahminlerinde bulundu.

Raporda, geçen yıl gerçekleşen yüzde 3'lük büyümenin ardından 2025 için yüzde 2,5'lik bir büyüme oranı beklendiği belirtilirken, enflasyonun yüzde 44,4 seviyesinden yüzde 28,5'e düşeceği tahmin edildi.

Üç sektöre işaret edildi

Türk hisse senedi piyasasının bu yıl olumlu performans göstereceğini öngören raporda dezenflasyon, hem yurt içinde hem de küresel ölçekte beklenen faiz indirimleri ve potansiyel olarak olumlu jeopolitik değişimler, piyasa için önemli destekleyici faktörler arasında sıralanıyor.

Raporda hisse seçimi anlamında iyileşen makroekonomik ortamdan ve güçlü TL'den faydalanması beklenen bankacılık, telekom ve gıda perakendeciliği gibi TL yoğunluklu sektörler öne çıkarken, ihracatçıların ve diğer dövize bağımlı sektörlerin, TL'deki reel değerlenmenin kar marjlarını baskılaması nedeniyle BIST'in altında performans gösterebileceği belirtiliyor.

Şirketin model portföyü

ÜNLÜ & Co'nun çeşitli düzenlemelerle ele aldığı model portföyünde ise Akbank, Alarko Holding, Anadolu Sigorta, Aselsan, Bim, MLP Sağlık, Sabancı Holding, Turkcell ve Ülker yer alıyor.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Direktörü Erol Danış, güçlü TL ve iyileşen makroekonomik ortamda özellikle gelirleri TL yoğunluklu sektörlerde fırsatlar yaratabileceğini ve uzun vadeli yatırım stratejilerini destekleyebileceğini aktardı.

Danış, "BIST100 endeks hedefimizi de 14,067'ye yükselttiğimizi ve yaklaşık yüzde 43'lük bir artış öngördüğümüzü belirtmek isterim. ÜNLÜ & Co olarak, hazırladığımız 2025 Strateji Raporu'nun yatırımcılara ışık tutarak finansal hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici bir rehber olmasını temenni ediyoruz." dedi.