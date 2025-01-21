Borsa İstanbul için hedef fiyat! İşte 2024'te ön plana çıkacak sektörler...

Yapı Kredi Yatırım, Borsa İstanbul için 2025 yılı tahminlerini 'Karanlık Şafağın Eşiğidir' başlıklı raporunda paylaştı.

Borsa İstanbul (BİST) için mevcut tarihsel zirvelerin oldukça altında değerlemelerin uzun vade için alım fırsatı sunduğu vurgulanan raporda, 2025’te ana yatırım hikâyesinin dezenflasyon ve TCMB’nin faiz indirimleri olacağı belirtildi.

2025'te hangi sektörler ön planda olabilir?

Raporda, banka, sigorta, telekom ve GYO gibi faize duyarlı, defansif ve TL’den faydalanan sektörlerin yılın ilk yarısında ön planda olabileceği belirtilirken, endeks için yaklaşık yüzde 50 artış potansiyeli sunan 14 bin 500 seviyeler 12 aylık hedef olarak vurgulandı.

2025'te altın ne olur?

ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle tarifeler olmak üzere izleyeceği politikaların yakından takip edileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin süreceği belirtildi.

Küresel hisse piyasalarında, özellikle DXY ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ilk çeyrekte zirve yaptıktan sonra riskli varlıklarda yaşanabilecek büyük bir düzeltmenin bir dip alım fırsatı yaratabileceği paylaşıldı.

Emtia için daha iyi bir yıl öngörülen raporda, altının varlık sınıfları arasındaki güçlü görünümünü koruduğu ifade edildi.

'İnişli-çıkışlı yükseliş'

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, şu değerlendirmede bulundu: “Enflasyonu düşürme çabalarının amaçlanan sonuçları vermesini ve nihayetinde BİST'in tüm yıl getirisini desteklemesini bekliyoruz, ancak yükselişin inişli çıkışlı olması kuvvetle muhtemel. Faiz indirimlerin zamanlaması, hızı ve büyüklüğü endeksin görünümünün ana belirleyicisi olacak. Türkiye’nin MSCI’daki ağırlığı 2022’deki yüzde 0,2’lerden şu an için yüzde 0,8’lere yükseldi. Değerlemeler fırsatlar sunuyor ancak sabır gerektiriyor.

Yapı Kredi Yatırım olarak güncellediğimiz Model Portföyümüzde fiyatlama güçleri sayesinde yüksek enflasyon döneminde gelir ve marjlarını yüksek oranda koruyabilen, finansalları yüksek faiz ve değerli TL’den faydalanan, net işletme sermaye ihtiyacı ve borçluluğu düşük olan şirketlerin hisselerini tercih ediyoruz.”