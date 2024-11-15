Borsa İstanbul iki haftadır getiri lideri! (En çok kazandıran yatırımlar - 15 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,23 üzerinde 9.389,62 puandan tamamladı.

Borsa 4-8 Kasım haftasında yüzde 3,37 kazandırarak en çok kazandıran yatırımdı. Bu haftaki yükseliş bugünü ekside kapatmasına rağmen yüzde 2,23 olarak kayda geçti. Borsa böylece iki haftadır en çok kazandıran yatırım oldu.

Her ne kadar endeks yüzde 2,23 getirse de hisse senedi alım-satımı yapan yatırım fonlarının getirisi yüzde 4,77 olarak kayda geçti.

Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını kaç lira?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 düşüşle 19 bin 305 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 983 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,39 düşerek 4 bin 764 liraya geriledi.

ABD Doları ve Euro kaç TL?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,4170 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 liraya düştü. Yatırım fonları ise bu hafta yüzde 1,56 ve emeklilik fonları yüzde 2,29 değer kazandı.