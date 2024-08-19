Borsa İstanbul, Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nu güncelledi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa tarafından hesaplanmakta olan BIST Katılım Endeksleri kapsamında yer alacak payların seçiminde iş birliği yapılan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu tarafından "Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı" (Standart) ve "Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber"de (Rehber) bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Standart ve Rehber'in güncel versiyonlarına TKBB internet sitesinden (https://tkbb.org.tr /danisma-kurulu) ulaşılabilmektedir.

Standart ve Rehber'de yapılan değişikliklere bağlı olarak KAP altyapısında yer alan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nda (KAFİF) gerekli değişiklikler yapılmış olup güncel KAFİF şablonu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) devreye alınmıştır. Şablona KAP-Bildirim İşlemleri Yazılımı (BIY) aracılığıyla girilen sayfanın solundaki menüde yer alan "Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu" kısmından erişilebilmektedir.

Payları Borsamızda işlem gören şirketler arasından mali sektörde yer alan aracı kurumlar, bankalar, emeklilik şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, tasarruf finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketleri dışındaki tüm şirketlerin, güncel Standart, Rehber ve KAFİF şablonunda yer alan açıklamaları dikkate alarak, 6 aylık ve yıllık finansal raporlarını ilan ettikten en geç 1 işlem günü sonrasında KAFİF Formunu doldurmaları ve KAP'ta yayınlamaları gerekmektedir. KAFİF bildirimleri finansal raporlar ilan edilmeden önce ve/veya seans sırasında kesinlikle açıklanmamalıdır. 3 ve 9 aylık finansal raporlar için KAFİF bildirimi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Yeni şablonun devreye alımından önce 2024 yılı 6 aylık mali tablolarını ilan eden şirketlerin de KAFİF bildirimlerini yeni şablonu kullanarak en kısa sürede yapmaları beklenmektedir.

KAFİF'in içeriğiyle ilgili sorular için katilimendeksi@borsaistanbul.com adresine, gönderim sürecine ilişkin sorular, yaşanan teknik sorunlar ve gönderilen bildirimde düzeltme yapmak için ise kapdestek@mkk.com.tr adresine e-posta gönderilebilir. BIST Katılım Endeksleriyle ilgili detaylı bilgilere Borsamız kurumsal internet sitesinde yer alan "Katılım Endeksleri" (https://borsaistanbul.com/tr /endeks/1/3/katilim) sayfasından ulaşılabilmektedir."