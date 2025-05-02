Borsa İstanbul Operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 13 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
13 kişi gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri
Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin isimleri şöyle:
1-Onur Yılmaz
2-Cem Özay
3-Cemal Çetinkaya
4-Emre Kızılırmak
5-Erol Demir
6-Ferhat Ekinci
7-Hasan Mehmetoğlu
8-İbrahim Halil Akbey
9-İzzet Paç
10-Mehmet Yılmaz
11-Mehmet Siraç Yıldırım
12-Murat Güler
13-Osman Özsoy
14-Ömer Yazmacı
15-Suat Hamarat