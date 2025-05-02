Borsa İstanbul Operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

13 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13’ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri

Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin isimleri şöyle:

1-Onur Yılmaz

2-Cem Özay

3-Cemal Çetinkaya

4-Emre Kızılırmak

5-Erol Demir

6-Ferhat Ekinci

7-Hasan Mehmetoğlu

8-İbrahim Halil Akbey

9-İzzet Paç

10-Mehmet Yılmaz

11-Mehmet Siraç Yıldırım

12-Murat Güler

13-Osman Özsoy

14-Ömer Yazmacı

15-Suat Hamarat