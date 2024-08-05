Borsa İstanbul, Swap Piyasası işlem saatlerini yeniden düzenledi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Swap Piyasası Prosedürü'nün işlem saatlerini düzenleyen 7.2 numaralı maddesinde değişiklik

yapıldı.

Buna göre, Swap Piyasasında aynı gün başlangıç valörlü emir iletimi ve işlemlerin hafta içi her gün saat 09:30-14:00 arasında yapılması kararlaştırıldı.

Prosedür değişikliği bugünden itibaren geçerli olacak.