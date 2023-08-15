Borsa İstanbul VİOP 8 bin 503 puanla güne başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.503,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.503,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 8.493,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.600 ve 8.750 seviyelerinin direnç, 8.450 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.