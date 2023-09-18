Borsa İstanbul VİOP endeksi yüzde 0,2 düşüşle haftaya başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 8.615,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,8 altında 8.630,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 8.626,00 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.