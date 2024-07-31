Borsa İstanbul VİOP güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 12.000,00 puandan başladı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 12.000,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, satış ağırlıklı hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,15 azalışla 12.045,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,1 düşerek 12.029,00 puana geriledi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.100 ve 12.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.