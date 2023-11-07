Borsa İstanbul VİOP güne yatay seyirle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.634,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 8.632,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 8.634,75 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.