Borsa İstanbul VİOP güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 12.097,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 12.060,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek yüzde 0,1 artışla 12.073,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.150 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.