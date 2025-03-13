Borsa İstanbul VİOP güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bugün de yükselişle açıldı. BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat yaklaşık yüzde 0,2 yükseldi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 12.372,00 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 12.372,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 artışla 12.351,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.394,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.