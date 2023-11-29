Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,2 artışla başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 8.999,50 puandan başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 8.999,50 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 8.980,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.998,50 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.030 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.