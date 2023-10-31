Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,3 artışla başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.020,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8.020,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 8.000,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.028,75 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.