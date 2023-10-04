Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,3 düşüşle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 9.155,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,21 altında 9.178,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 9.169,00 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.