Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,3 düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 9.155,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 9.155,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,21 altında 9.178,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 9.169,00 puan oldu.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.