Borsa İstanbul VİOP haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,14 artışla 8.775,00 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,14 üstünde 8.775,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 8.759,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 8.775,00 puana yükseldi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.930 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.