Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,2 artışla güne başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 8.497,25 puandan başladı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8.497,25 seviyesinden işlem gördü.
Salı günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 8.478,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 8.498,75 puana çıktı.
Analistler, bugün VİOP'ta vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.300 seviyelerinin destek, 8.600 ve 8.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.