Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,2 azalışla güne başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 altında 8.445,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 8.463,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 8.445,75 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.300 puanın destek, 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.