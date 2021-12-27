Borsa İstanbul yükselişle kapandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,85 puan artarken, toplam işlem hacmi de 30,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,83 ile inşaat oldu.

Yurt dışında Noel ile yılbaşı tatillerinin birleştirilmesiyle piyasalarda düşük hacimli ve sakin bir seyir öne çıktı.

Yurt içinde ise kur ve pay piyasalarında dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten analistler, ekonomi yönetiminin açıklamalarının gündemin odağında olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 ve 1.970 seviyelerinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.