Borsa İstanbul yüzde 0.54 artışla günü tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira seviyesine ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,95 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Almanya'da sanayi üretimi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.