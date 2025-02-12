Borsa İstanbul'a bakış: 700 bin yatırımcı gitti, halka arzlarda hacim geriledi

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG, 2024 Halka Arz Piyasası Özet Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre Türkiye'de 2024 yılında önceki yıla paralel olarak borçlanma maliyetlerinin yüksekliği devam etti. Şirketler de finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sermaye piyasalarına olan yönelimlerini sürdürdü.

Halka arzlar ivme kaybetti

Buna karşın 2023 yılında 54 olan halka arz olan şirket sayısı 34'e, 79,3 milyar TL olan halka arz hacmi ise yaklaşık yüzde 25'lik düşüşle 59,5 milyar TL'ye geriledi.

Halka arz hacmi, ilgili yıllar için dolar bazlı değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 46'lık bir düşüşle 3,3 milyar dolardan 1,8 milyar dolara indi.

700 bin yatırımcı gitti

Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kayıtlı 6,9 milyona ulaşan yatırımcı sayısıyla son 5 yılın ortalamasının oldukça üstünde seyrediyor. Mevduat faizleri ve borsanın negatif performansı bir yılda yatırımcı sayısında 2023 yılına göre 700 bine yakın bir düşüşe sebep oldu.

En çok arz tüketim ve perakende sektöründe

Arz edilen şirket paylarına ise ortalama olarak, arz tutarının 3,2 katı kadar talep geldi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024'teki halka arzlarda da yatırımcının tamamına yakını yurt içi bireysel (yüzde 86,1) ve yurt içi kurumsal (yüzde 12,8) yatırımcılardan oluştu.

Türkiye'de 2024'te toplamda 59,5 milyar TL'lik halka arz hacmine ulaşan piyasada, 24,1 milyar TL'lik hacim ve 14 işlemle tüketim ve perakende sektörü hem işlem hacmi hem de işlem sayısı bakımından birinci sırada yer aldı. Bunu, sanayi (12,6 milyar TL hacim ve 8 işlem) ve teknoloji (6,7 milyar TL hacim ve 5 işlem) sektörleri takip etti.