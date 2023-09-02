Borsa İstanbul'da 28 Ağustos - 1 Eylül: En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 7.837,07 puanı, en yüksek 8.060,92 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.837,07 ve en yüksek 8.060,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 8.056,12 puandan tamamladı.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,15 kazançla 7.527,43 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,92 yükselişle 8.370,46 puana ve Mali Endeks yüzde 2,73 kazançla 7.784,11 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 6,44 değer kazancıyla 12.974,68 puana yükseldi.

Borsada en çok kazandıran hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 60,85 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji’yi yüzde 50,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 32,19 ile Çemtaş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,61 ile Garanti BBVA, yüzde 5,85 ile Global Yatırım Holding, yüzde 4,45 ile Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 364 milyar 154 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 520 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 323 milyar 117 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.