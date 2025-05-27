Borsa İstanbul'da 4 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında dört hisse senedine yönelik kredili işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararı doğrultusunda alınan tedbir kapsamında Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS.E), Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK.E), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD.E) ile Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME.E) payları 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 27 Haziran 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca Sönmez Filament hisselerine ilişkin olarak ek tedbirler de devreye alındı. Şirket paylarına, yukarıdaki kısıtlamalara ek olarak "emir paketi tedbiri" uygulanacak. Bu kapsamda, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişi kısıtlanırken; emir iptali, emir miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme işlemleri de yasaklanacak. Bunun yanında, emir toplama verilerinin yayını da sınırlandırılacağı aktarıldı.

Sönmez Filament paylarında daha önce uygulamaya alınan açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirlerinin de yeni tedbir süresince geçerliliğini koruyacağı belirtildi.