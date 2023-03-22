Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 4.960,80 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,17 puan değer kazandı.

Dün 4.906,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.890,90, en yüksek ise 4.978,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.944 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2280 ve dolar/yen paritesi 132,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,0430 liradan, avro 20,5400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.944 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 74,6 dolardan işlem görüyor.