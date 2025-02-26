Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.467,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,38 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.467,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.