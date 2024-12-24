Borsa İstanbul'da dalgalı seyir devam! BIST 100 endeksi günü artıda kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.