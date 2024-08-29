Borsa İstanbul’da gong AHES GYO için çaldı

Süleyman Ekşi tarafından kurulan ve 40 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde altyapı ve üstyapı projeleri hayata geçiren AHES Grup’un borsaya açılan ilk şirketi AHES GYO, talep toplama sürecini tamamlayıp, 29 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, “#AHSGY” koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen AHES GYO’nun halka arz gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahid Hamza Ekşi, AHES GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi, AHES İnşaat üst düzey yöneticisi Mustafa Üçüncü, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ve sektördeki birikimiyle değerli gayrimenkul projeleri gerçekleştirmektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarının gücüyle, büyüme yolculuğunda yeni bir ivme kazanmıştır. Bu halka arz ile, kurumsallaşmasında, şeffaflıkta, marka değerinin artmasında, projelerini finansmanında ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde daha sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bu halka arzın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, kıymetli aracı kurumumuzun özverili uzmanlarına teşekkür ediyorum. Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"En iyisi için çalışmaya devam edeceğiz"

AHES GYO için tarihi bir gün yaşadıklarını belirten AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, " AHES Grup olarak 40 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ailemizin, bayrağı devralan üçüncü kuşağı ile birlikte hız kesmeden eser meydana getirmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. 40 yıldan fazladır ülkemizin her bölgesinde; eğitim, sağlık, spor, sanayi, konut ve altyapı olmak üzere birçok alanda ürettiğimiz eserleri halkımızın kullanımına sunduk. Şimdi ise AHES Grup olarak tüm tecrübe ve kazanımlarımıza halkımızı da ortak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2012 yılında kurulan şirketimiz AHES GYO ile daha geniş bir aileye sahip olmak için gerçekleştirdiğimiz halka arzımızı başarılı bir şekilde tamamlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bugün binlerce ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük. Şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan inancımızı ve ortaklık kültürüne bağlılığımızı halka arzımızla bir kez daha beyan etmiş olduk. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olarak, yeni ortaklarımızdan da aldığımız güçle en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Halka arz yolculuğumuzda AHES GYO’ya güvenen her bir yatırımcımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.