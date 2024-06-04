Borsa İstanbul'da gong Altınkılıç için çaldı

Borsa İstanbul’da düzenlenen Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Altınkılıç, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. CEO’su Fatih Altınkılıç, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Altınkılıç, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Altınkılıç, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Altınkılıç, Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melih Akosman ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Altınkılıç Gıda, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gıda sektöründe güçlü bir yer edinerek, ülkemizin lezzet mirasını modern üretim teknolojileriyle birleştirmiştir. Gerçekleştirdiği büyüme ile, ülkemizin en büyük 1000 sanayi şirketleri arasında yer alan Altınkılıç Gıda, bu yolculuğunda, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmıştır.

Bugün attığı bu adım, sadece şirket için değil, aynı zamanda sektörü ve ekonomimiz için de önemli bir gelişmedir. Böylece, halka arzdan elde edeceği gelirle yatırımlarını yaparak büyümesini sürdürecektir. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Altınkılıç Gıda’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Altınkılıç için yepyeni bir dönem

Altınkılıç Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç gong töreninde yaptığı konuşmasında halka arz ile güçlerine ortak olan yatırımcılara ve tüm paydaşlarına teşekkürlerini sunup, şunları kaydetti:

“1,3 milyon yatırımcının ilgisiyle sonuçlanan halka arzımızla birlikte bugün, şirketimizin tarihi bir anını kutlamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Halka arzımızın başarıyla tamamlanmasının ardından, gong töreniyle Altınkılıç Ailesi olarak yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Kaliteli ve sağlıklı ürün vizyonumuzdan ödün vermeden, Ezine ve Gömeç tesislerimizde ürettiğimiz peynir ile kefiri 50 binden fazla olan satış noktasına ulaştırıp, sofraların vazgeçilmezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, Türkiye’nin sektöründe öncü bir gıda şirketi olarak, varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp, yatırımcılarımızın desteğiyle daha da güçlü adımlar atıp yeni yatırımlara yöneleceğiz.”

Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melih Akosman ise Altınkılıç Gıda’nın halka arz sürecine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Altınkılıç, yarım asra yakın tecrübesi ile son derece köklü bir şirket. Ürün geliştirme kabiliyeti oldukça yüksek ve piyasanın öncüsü sayılan birçok inovatif ürünü bulunuyor. Endüstriyel kefiri Türkiye’de ilk üreten, kefir denince ilk akla gelen marka. Böyle önemli bir şirketin Borsa’ya adım atmasına vesile olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Sermaye piyasalarının, kurumsallaşma anlamında da Altınkılıç’a çok katkı sağlayacağına, başarılarının artacağına inancımız tam.”