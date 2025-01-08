Borsa İstanbul'da gong ATPAY için çaldı

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine, Avrupa Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, Aynus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altınbaş ve Genel Müdürü Elif Pehlivanlı ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Telli, Avrupa Yatırım Holding'in sermaye piyasalarındaki 10 yıllık deneyimini aktararak, şirketin borçluluk oranlarını artırmadan ve bedelli sermaye artırımı yapmadan büyüdüğünü belirtti.

Lider yatırımcısı oldukları girişim sermayesi fonu ile girişimcilik ekosistemine adım atmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Telli, "Bugün, Avrupa Yatırım Holding olarak hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de girişim ekosistemine bir tuğla daha koymaktan gurur duyuyoruz." dedi.

"Girişimcilik ekosistemine katkımız sürecek"

Aynus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş ise geçmişte elde edilen başarılara değinerek, "Ülkemizin genç ve dinamik nüfusunun girişimci ruhunu canlandırmakta ve gelecekte birçok başarı hikayesine tanıklık edeceğimizin habercisi olmaktadır. Bu başarıların sürdürülebilir olması için girişim ekosistemindeki finansman araçlarını çeşitlendirmek büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının alternatif bir fonlama aracı olarak bu ihtiyacı karşıladığını aktaran Altınbaş, "Bir Altınbaş Holding kuruluşu olan Atlas Portföy olarak, kurucusu olduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarıyla ekosisteme katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün, Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla, bu katkıyı bir adım daha ileri taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Atlas Portföy Genel Müdürü Pehlivanlı da Borsa İstanbul'un Girişim Sermayesi Pazarı'nın Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına (GSYF) sunduğu fırsatları vurguladı.

Pehlivanlı, "GSYF'ler, yenilikçi fikirleri destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sağlıyor ve istihdam yaratıyor. Vergisel avantajlar, yatırım çeşitlendirmesi, profesyonel yönetim ve denetim gibi özellikler, bu fonları yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Fonların daha geniş kitleye ulaşabilmesi için Girişim Sermayesi Pazarı da bu noktada önem kazanıyor." açıklamasında bulundu.

Girişim Sermayesi Pazarı'nın fon yatırımcılarına likidite imkanı sağlarken daha şeffaf, güvenilir ve ulaşılabilir bir yatırım ortamı sunduğunu belirten Pehlivanlı, kurucusu ve yöneticisi oldukları Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun "ATPAY" kodu ile işlem görmeye başlamasından büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti.

Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fonun lider yatırımcısı Avrupa Yatırım Holding'in kaynak taahhüdü ve diğer yatırımcıların katkılarıyla toplam büyüklüğü 200 milyon liraya yaklaştı.

Verilen bilgiye göre, fon, 2024 yılı son çeyreğinde biri çocukların bilişsel becerilerini geliştiren yenilikçi bir eğitim ve yazılım girişimi, diğeri ise global büyüme potansiyeli taşıyan bir etkinlik organizasyonu ve prodüksiyon şirketi olmak üzere toplam iki önemli yatırım gerçekleştirdi.

Fon, yalnızca yenilikçi girişimlere değil aynı zamanda geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketlere de yatırım yaparak değer yaratmaya devam edecek.