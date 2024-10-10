Borsa İstanbul’da gong BinBin için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunan BinBin için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan BinBin, dün yapılan gong töreniyle birlikte BINBN koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görmeye başladı.

BinBin’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, BinBin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan Küçük, BinBin Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Abdik, Mustafa Saim Birpınar ve Haris Pojata, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Salman, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Can Ereren ile BinBin çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmasında “Bin Ulaşım Teknolojileri, şehir içi ulaşımda önemi giderek artan sektörün öncü şirketlerindendir. Yurt içinde birçok şehirde faaliyetlerini genişletirken, uluslararası alanda da yer edinmeye başlamıştır. Genç ve dinamik ekibiyle geliştirdiği yazılımla, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla büyümeye devam edecektir.

Bin Ulaşım Teknolojileri bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, girişimci ve yenilikçi ruhunu daha kurumsal bir yapıyla güçlendirecektir. Halka arzdan elde edeceği geliri, çevreci çözümler geliştirmek üzere yatırımlarda kullanacaktır. Bin Ulaşım Teknolojilerinin halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bin Ulaşım Teknolojilerine Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bulls Yatırım olarak yanlarında yer aldığımız için çok mutluyuz”

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Salman ise “Beş farklı ülkede 17 şehirde faaliyet gösteren ve yaklaşık 4 milyon kullanıcıya ulaşan Bin Ulaşım’ı, sadece bir mikromobilite şirketi olarak değil, elindeki datayı kendi yazılımı ile işleyen büyük bir teknoloji şirketi olarak görmekteyiz.

Tüm bunlara ek olarak, karbon salınımına engel olan çevre dostu iş modeli ve ulaşım sektöründe büyük kolaylıklar sağlayan Bin Ulaşım’ın, halka arz sonrası hedeflerinde yatırım ve büyümenin olduğunu görmekteyiz. Bulls Yatırım liderliğinde halka açılma süreci tamamlanan Bin Ulaşım, 9.2 milyar TL’lik bir değerleme seviyesinden halka açıldı. Halka arza yaklaşık 279 bin yatırımcı katılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1.4 katına eşdeğer bir talep geldi. Bulls Yatırım olarak, bu yolculukta Bin Ulaşım’ın (BinBin) yolunun açık olacağına inanıyoruz ve başarılarının daim olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“Yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğiz”

Dün gerçekleşen gong töreniyle yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirten BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, “BinBin olarak 2019 yılında üniversite kampüslerinde başladığımız yolculuğumuza, bugün yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi olarak devam ediyoruz” dedi.

Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’da milyonlarca kullanıcıya hizmet verdiklerini belirten Kadir Abdik, şunları söyledi: “Ülkemizde ve global pazarlarda mikromobilite ekosistemini geliştirmek, çevreye duyarlı teknolojilerle karbon salınımını azaltmak ve sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. BinBin mobil uygulamamızı geliştirerek ulaşımın Super App’i olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe giden yolculuğumuzda halka arzımız da önemli bir adım oldu. Halka arzımızı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Yatırımcılarımızın güvenine layık olacağımıza ve yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğimize inancım tam.

Halka arzla birlikte artacak öz kaynaklarımız sayesinde şirket alımı da dahil olmak üzere sektörde yer alan ve oluşacak fırsatları değerlendirmeyi, yeni yatırımları finanse etmeyi planlıyoruz. Böylece sürdürülebilir ulaşıma, teknoloji ekosistemine, ülke ekonomimize ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Halka arzımızın ülkemize, sermaye piyasalarına, şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dilerim.”