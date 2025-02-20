Borsa İstanbul'da gong bu sefer Balsu Gıda için çaldı

Talep toplama işlemini tamamlayann Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde, 12, 13 ve 14 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecini tamamlayan şirketin gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Balsu Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Bilge Anbarlılar, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balsu Gıda'nın halka arzını 4,88 milyar TL büyüklüğünde tamamladığı açıklanmıştı.

"Balsu Gıda, 500 büyük sanayi kuruluşunun arasında"

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Balsu Gıda'nın 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığının altını çizdi:

"Balsu Gıda, uzun yıllardır faaliyet gösteren sektörünün önde gelen köklü bir şirketidir. Ülkemizin en değerli tarım ürünlerinden biri olan fındığı işleyerek dünya çapındaki üreticilere ve nihai olarak tüketicilere ulaştırmaktadır.

500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Balsu Gıda, halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarına ve büyümesine devam edecek, hedeflerini daha ileriye taşıyacak, sanayi kuruluşları içindeki sıralamasını yükseltecektir.

Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Balsu Gıda'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"Bizim için yeni bir dönemin başlangıcı"

Balsu Gıda CEO'su Ahmet Bilge Anbarlılar ise halka arz sürecinde yoğun taleple karşılaştıklarını belirterek, dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedeflerini ifade etti:

"Geçen hafta başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün artık bizim için yeni bir dönemin başlangıcı.

Geniş ve yaygın bir yatırımcı kitlesinden aldığımız yoğun taleple birlikte ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek tabana yayıldı ve finansal yapımız daha da güçlendi. Orta ve uzun vadede dünya fındık pazarında liderliğe doğru istikrarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz."

"Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olduk"

Halka arzla birlikte bu hedefe giden yolda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını aktaran Anbarlılar, Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olduklarını da kaydetti:

"Bu gelişme sadece bizim için değil aynı zamanda sektörümüz için de önemli bir dönüm noktası.

Türkiye'de halka açık ilk fındık şirketi olduk. Sektörümüzün daha şeffaf, daha rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşması için ilk adımı atarak örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Fındık sanayimizin yaşayacağı bu dönüşümle Türk fındığının global arenada marka değerini ve prestijini daha artıracağımıza inanıyoruz."

"İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz"

Ahmet Bilge Anbarlılar, son olarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışması, çabaları ve emekleri sayesinde bugünlere geldik. Markamızın gücüne, geleceğine ve büyüme potansiyeline inanarak Balsu Gıda ailesine katılan tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güvenden dolayı teşekkür etmek isterim. Hisselerimize gelen talep bizleri gururlandırırken, geleceğe ilişkin de motivasyonumuzu artırarak umutlandırıyor.

Halka arzla birlikte daha da güçlenen ve genişleyen Balsu Gıda ailesi olarak gelecek dönemde hep birlikte başarılı ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz."