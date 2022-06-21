Borsa İstanbul’da gong, Goldman Varant için çaldı

Goldman Sachs, 21 Haziran’da Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile 21 dayanak varlık üzerine dayalı 168 yeni varant ihracı gerçekleştirdi.

Goldman Sachs International, Türkiye ve Orta & Doğu Avrupa Satış bölümünden sorumlu Yönetici Direktör Yılmaz Kocagöz, “Türkiye’de sunduğumuz varantların lansmanı bizim için çok heyecan verici bir gelişme. GS olarak Türkiye’deki varant yatırımcıları ile küresel deneyimimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Bugünkü ihraçlarımız ile gördüğünüz gibi, Türkiye varant piyasasını ÜNLÜ Menkul ile birlikte büyütmek ve geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut Ünlü ise, “Piyasa yapıcılığını üstlendiğimiz yeni varantlar ile birlikte Türkiye’deki yatırımcıları portföylerini çeşitlendirebilecekleri yeni ürün alternatifleri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye sermaye piyasalarının gelişmesi için stratejik rol oynayan ÜNLÜ & Co Grubu olarak Goldman Sachs ile işbirliğimiz çerçevesinde küresel bilgi-birikimi ülkemizdeki yatırımcılara sunduğumuz için mutluyuz.” diye konuştu.