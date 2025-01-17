Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladığı Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde konuşan Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, "Sektörde 67 yılda edindiğimiz tecrübe, birikim ve güvenin meyvelerini topladığımız bir dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda hizmet yelpazemizi daha da genişletip uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getirmeyi, Türkiye ve dünyadaki konumumuzu daha sağlamlaştırarak sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Halka arz elimizi güçlendirecek"

Hedeflerine yürürken halka arzdan elde edilecek gelirin Gülermak'ın elini güçlendireceğini dile getiren Tuncer, "Halka arz gelirimizin büyük bir bölümünü yeni projelerimizde bize güç katacak makine ve ekipman alımında kullanacağız. Finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız. Her geçen gün büyüyen iş hacmimizle birlikte artan sorumluluklarımızı daha büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getireceğimiz bu yeni dönemde ortaklarımızın yatırımlarını korumak ve büyütmek için çalışacağız. Yolumuza daha kurumsal, şeffaf ve halka açık bir şirket olarak devam ederken yatırımcımızın bize duyduğu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağız."

Şirketin halka açıklık oranı: Yüzde 12,01

QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz de "QNB Invest liderliğinde gerçekleşen Gülermak halka arzının toplam büyüklüğü ek satış dahil 4 milyar 845 milyon lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda toplam 598 bin 266 adet yatırımcıya dağıtım yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Gong törenine, Gülermak İcra Kurulu Üyeleri Umut Postlu, Rıza Eray Bağcı, Pelin İmre Gürkan, QNB Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Kulalar, QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz, QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu'nun yanı sıra davetliler katıldı.