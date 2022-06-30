Borsa İstanbul'da gong Kocaer Çelik için çaldı. Gong töreninde konuşan Ergun, Kocaer Çelik'in Ege Bölgesi'nde çelik ihracatında ilk sırada yer aldığını kaydederek, kurumsallaşmaya ve markalaşmaya önem veren çok değerli bir şirket olduğunu söyledi. Ergun, "Kocaer Çelik, halka arzdan elde ettiği gelirle gerçekleştireceği yeni yatırımlarıyla katma değerli ürünlerinin payını artırırken, ülkemize de döviz girdisi sağlamaya devam edecektir. Bu başarılı faaliyetlerinde, bundan sonra, halka arzla gelen yeni ortaklarının desteğini hep yanında hissedecektir" diye konuştu.

Yabancının tekliflerini kabul etmedik

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer de bu süreçte kendilerine en çok "Neden halka açılıyorsunuz? Karınız çok yüksek, borcunuz neredeyse yok. Peki neden?" şeklinde sorular sorulduğunu belirterek, halka arz kararlarının nedenlerinden bahsetti. Kocaer, bu kadar emek verdikleri şirketin yok olmamasının, varlığını sürdürmesinin, kurumsal yapıya kavuşmasının, hesap verebilir ve şeffaf olmasının önemine değinerek, yabancı yatırımcılardan önemli teklifler aldıklarını ancak bunu kabul etmediklerini anlattı.

QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise 2022'nin en büyük halka arzını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: " Bireysel yatırımcılar kategorisinde talepte bulunan 45 binin üzerinde yatırımcıdan tahsisatın 1,19 katı talep gelmiş ve yatırımcılar yüzde 98,5 oranında pay almaya hak kazanmıştır. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,22 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,35 kat talep gelmiş, halka arz toplamda 1,54 milyar TL ile 1,21 kat talep ve 45 binin üzerinde yatırımcı ilgisiyle tamamlanmıştır."