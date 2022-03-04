Borsa İstanbul'da gong Koleksiyon Mobilya için çaldı

Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ’nin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirket hisseleri borsadaki ilk işlem gününde yüzde 9,66 ile tavanı görürken işlem hacmi gün ortası itibarıyla 10 milyon liranın üzerinde. Güne ve Borsa İstanbul hayatına 1,45'ten başlayan KLSYN hisseleri 1,59'dan işlem görüyor.

Koleksiyon Mobilya’nın 24-25 Şubat'taki talep toplama sürecinde sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü, gelen 4,2 kat talep ile 156,4 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Koleksiyon Mobilya oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzında, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21,6 milyon TL nominal tutarlı paya 30 bin yatırımcıdan talep geldi.

Yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar tahsisat grubundan başvuran 4 bin yatırımcıdan ise kendilerine tahsis edilen 32,4 milyon TL’nin 8,4 katına denk gelen 270,8 milyon TL değerinde pay talebi geldi. 94,3 milyon TL nominal tutarda pay sermaye artışı yöntemiyle halka arz edilirken, 13,5 milyon TL nominal tutarda pay ise ortak satış yöntemiyle satıldı.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 337 milyon TL'den 431 milyon TL'ye yükselirken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 25'ine karşılık gelen 107,9 milyon TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi.

“Öz sermaye kadar kurumsal yapının güçlendirilmesi de önemli”

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketlerin öz sermayeleri kadar kurumsal yapısının da güçlendirilmesinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

Şirketlerin kurumsallaşarak daha dayanıklı bir yapıya kavuşması ve bu dayanıklı yapı içinde büyüyerek gelişmesinin Türkiye'nin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Ergun, “Halka açılarak şirketlerimiz tabi olacakları düzenlemeler ile bu kurumsallaşmayı sağlayabilmeleri için önemli bir imkanı yakalayabilmektedir.” dedi.

Koleksiyon Mobilya'nın güçlü bir kurumsal yapısını halka açılarak daha dayanıklı hale getireceğini kaydeden Ergun, "Koleksiyon Mobilya, 156 milyon TL'lik halka arz tutarı ve yaklaşık 34 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

"Yeni yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğiz"

Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan ise talep toplama sürecinde 34 bine yakın katılımcının heyecanlarına ortak olduğunu, yeni yatırımcılarla beraber büyüyeceklerini söyledi.

Koleksiyon Mobilya'nın 33 ülkeye ihracat yaptığını bildiren Malhan, "Şirketimizi daha ileri götürerek, büyüyerek, büyüterek, Türkiye'ye bir değer yaratarak sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız sadece sermaye ve finansal katılımdan ziyade güçtür. Bu bize, biz de Türkiye'ye güç katacağız." ifadelerini kullandı.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal da halka arzın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu arzı 4 katın üzerinde taleple bitirmek OYAK ve Koleksiyon markalarına olan güvenini yansımasıdır." dedi.