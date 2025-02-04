Borsa İstanbul’da gong Seranit için çaldı

Halk Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen Seranit’in halka arzındaki toplam büyüklük 1 milyar 356 milyon TL oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan ve 1 TL nominal değerli pay için fiyatın 12,00 TL olarak belirlendiği Seranit’in halka arzında ek satışsız halka arz büyüklüğü 113 milyon TL nominal değere tekabül eden talep toplandı.

153 bin 055 yatırımcıdan talep toplanan halka arzda, kurumun borsa kodu ise “SERNT” olarak belirlendi. Halka arz edilen payların yüzde 35,90’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 37,64’ü yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 26,47’si yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 300.000.000 TL’den 413.000.000 TL’ye yükseldi. Tamamlanan talep toplama süreci sonunda, toplam sermayenin yüzde 27,36’ya karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Seranit’in halka arz başarısı ve borsada işlem görmeye başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç şunları söyledi;

“Halka arz sürecimizde yatırımcılardan büyük ilgi görmekten gurur duyuyoruz. Bu süreç, Seranit’in sektördeki güçlü konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha kanıtladı. Seranit, yalnızca bir üretici değil; aynı zamanda sektördeki öncü konumuyla kaliteyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan bir markadır. Borsa İstanbul’daki bu önemli başlangıç da şirketin büyüme stratejilerinin ve sektördeki güçlü konumunun bir göstergesi olacak. Halka arz gelirlerimizi şirketimizin büyümesini hızlandırmak, sürdürülebilir başarı sağlamak ve liderliğimizi pekiştirmek için en verimli şekilde değerlendirecek; Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğiz. İnovatif üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve küresel pazarlarda güçlenme stratejisiyle yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz."