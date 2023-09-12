Borsa İstanbul’da gong Tarkim için çaldı

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, dünyada artık stratejik bir öneme sahip olan tarım sektöründe, modern tesisleri ve güçlü AR-GE’si ile faaliyet gösteren Tarkim, halka arzdan elde ettiği gelir ile kapasitesini artırmayı, ürün yelpazesini ve ihracat hacmini genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu ise Tarım Kredi Grubu'na ait Manisa merkezli Tarkim'in 2009 yılında kurulduğunu ifade ederek, "Tarkim, 91 çalışanı, 1 milyar 100 milyon aktif büyüklüğü olan, 20 bin metrekare arazi üzerinde bitki koruma ilaçları üreten bir fabrikamızdır. 12 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip şirketimizin yüzde 60’ı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine, yüzde 40’ı Gübretaş AŞ'ye ait olup, halka arzından sonra halka açık olan kısmı yüzde 23,81 olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şirketin halka arz büyüklüğü 537,5 milyon TL’ye ulaştı

Hamurcu, "5-6 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemi başlayıp sona eren şirketimizin halka arz büyüklüğü 537,5 milyon TL’ye ulaşarak, 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı iştirak etmiştir. Bugünkü törenimizle de Borsa İstanbul’da sürekli müzayede görmeye başlamış bulunmaktadır. Tarım ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanında olan tarım kredi grubuna güvenen milletimizin teveccühüne mazhar olan şirketimize katılan 2 milyon 675 bin 408 yatırımcımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi artık çok daha büyük." diye konuştu.