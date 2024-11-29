Borsa İstanbul'da İhlas Holding'in (IHLAS) hisse cezası ne zaman bitiyor?

Borsa İstanbul 26 Kasım’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İhlas Holding (IHLAS) paylarına açığa kredili işlem yasağı getirmişti.

Tebdir kararı önceki gün yürürlüğe girerken yatırımcılar İhlas Holding (IHLAS) hissleriyle ilgili tedbir kararının ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı.

Alınana kararda İhlas Holding hisselerinde 27 Kasım 2024 seans başı işlemlerden 27 Aralık 2024 seans sonu işlemlere kadar brüt takas uygulanacağı belirtilmişti.

KAP açıklasında, "İgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadesi yer almıştı.

Böylece İhlas Holding hisse cezası 26 Aralık 2024 tarihli seans sonu itibarıyla sona erecek ve IHLAS 27 Aralık Cuma günü tedbirsiz olarak işlem görmeye başlayacak.