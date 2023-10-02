Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılar için yeni pazar

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre şirketlerin gerekli koşulları sağlamaları ve izahnamelerinin onaylanması halinde, ihraç edecekleri payları yatırım kuruluşları aracılığı ile nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak.

Buna göre bu paylar GSP'de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecek ve işlem görmeye başladıklarında halka açık sayılacak, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacak.

Açıklamada şöyle denildi: "Böylece GSP'de işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabileceklerdir."