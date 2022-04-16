Borsa İstanbul'da ralli sürecek mi?

Ufuk KORCAN

Yüksek enflasyon, düşük faiz ortamı borsaya olan ilgiyi artırmış durumda. Yabancı oranının yüzde 38’in altına indiği Borsa İstanbul’da yerli yatırımcılar yönü belirleyen konumunda. Öyle ki dışarıda Rusya-Ukrayna savaşı ve şahinleşen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamalarına rağmen Borsa İstanbul, pozitif yönde ayrıştı.

Küresel borsaların yılbaşından bu yana gösterdiği performanslara baktığımızda bu pozitif ayrışma çok daha net görülüyor. Yılbaşından bu yana BİST 100 Endeksi yüzde 34 artarken BİST 30 Endeksi’ndeki yükseliş yüzde 38’e dayandı.

Bu hareketle Borsa İstanbul en yakın rakibine iki kata yakın fark atmayı başardı.

BANKA VE HAVACILIKTA ALIM

Son seanslarda günlük işlem hacminin 50-60 milyar TL’yi aştığı Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta alımların geride kalan hisselerde yoğunlaştığı dikkat çekti.

Özellikle sanayi şirketlerinin öncülüğünde başlayan yükseliş hareketi, pandemiden olumsuz etkilenen havacılık ve para politikasına yönelik belirsizlikten darbe alan bankacılık sektörü hisselerine kaydı. Uzun zamandır satıcı konumunda olan yabancı yatırımcıların, geçen hafta büyük banka hisselerinde geçmişe göre zayıf da olsa alım yaptıkları gözlemlendi.

UZUN VADECİ ARTIYOR

Borsadaki bu harekette, negatif reel faiz nedeniyle tasarruflarını enflasyon karşısında ezdirmek istemeyen yerli yatırımcıların yaptığı alımlar etkili.

Ayrıca 2023 yılında yapılacak seçimlere yönelik pozisyon almak isteyen yerli-yabancı yatırımcıların da alım yaptıkları söyleniyor.

Öte yandan finansal okuryazarlığı artan yerli yatırımcıların borsaya uzun vadede bakmaya başlamaları ve hisse fiyat değişimlerinin yanında temettü verimi yüksek hisselere yönelmeleri de borsadaki yukarı yönlü trendi destekliyor. Dışarıda ise piyasalar ABD’de açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını izledi. ABD’de yıllık TÜFE’nin yüzde 8.5'e ulaşması Fed'in faiz artırımlarında agresif bir tavır alacağı görüşlerini kuvvetlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası da (TCMB) perşembe günkü toplantıda beklendiği gibi faizlerde bir değişikliğe gitmedi.

İşte borsadaki kritik seviyeler

Son 1 ayda yüzde 20 yükselen Borsa İstanbul’da rallinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Teknik anlamda BİST 100 Endeksi’nde 6 Ekim 2021 tarihinde 1.371 puan seviyesinden başlayan bir yükseliş trend çizgisi var. Bu çizgi ana trend olma konusunda en büyük aday. Ancak yine bu yükseliş trendi üzerinde daha agresif olan ve 24 Şubat 2022 tarihinde 1.826 puan seviyesinden başlayan farklı bir trend yükseliş trendi bulunuyor. İşte endekste son dönemde yakalanan yukarı ivme bu trend çizgisi üzerinde gerçekleşiyor. Ve şu an için bu trendin destek noktası 2.369 seviyesine geliyor. Yani bu nokta üzerinde kalındığı sürece endekste inişli çıkışlı bir fi yat seyri de olsa ana yönün yukarı olduğu söylenebilir.

2.408 puana dikkat!

Bunun yanında daha önceki zirve noktası olan 2.408 puanın geçilmesi ve üzerinde günlük kapanışlar görülmesi önemli. Endeks şimdi bu seviyeyi destek noktası haline getirme çabasında. Bunda başarılı olunması yükseliş ivmesinin devamını sağlayabilir. Teknik anlamda ayrıca 2.469 puan seviyesinin üzerine çıkılması yükselişleri sınırlayan trend çizgisinin de üzerine çıkılması anlamına geliyor. Bir sonraki direnç noktası ise şu an için 2.655 puan seviyesinde. Olası geri çekilmelerde ise 2.369 puan destek seviyesinin altında 2.279 puan destek seviyesi bulunuyor.

Dolarda hızlı düşüş için 14.36 TL'nin altına inilmeli

Dolar/TL paritesinde 14.52 TL seviyesini kendine kuvvetli destek noktası haline getirdi. Ancak parite hala 03 Ocak 2022 tarihinde 12.75 TL seviyesinden başlattığı yükseliş tendi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Aşağı yönlü bir eğilim için kesinlikle bu trendin destek noktası aşağı kırılmalı. Şu anki görünüm itibariyle trendin destek noktası ise 14.36 TL seviyelerine denk geliyor. Yani paritede aşağı yönlü bir seyir için 14.36-14.52 destek bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse 13.72 TL seviyesindeki bir diğer trend desteğine kadar bir geri çekilme beklenebilir. Teknik anlamda 14.36-14.52 destek bandının üzerinde kalınması ise sırasıyla 15.73 ve 17.07 TL seviyelerinin görülme riskini masada tutacak öneme sahip.

100 hissenin 34'ü endeksi yenebildi

BİST 100 Endeksi her ne kadar yılbaşından bu yana yüzde 34’e yakın yükselse de endeksteki hisselerin tamamı bu performansa ayak uyduramadı. BİST 100’de endeksten daha iyi performans gösteren hisse sayısı 34’te kaldı. Yılbaşından bu yana en fazla değer kazanan BİST 100 hissesi yüzde 341 ile İş GYO oldu. Onu yüzde 126’lık getirisi ile Çan2 Termik izledi. En kötü performans gösteren hisseler ise ARD Grup, RTA, Kervan Gıda, İş Yatırım, Kerevitaş olarak sıralandı.